Временный и. о. министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков сообщил, что в Бишкеке строят новую больницу.

По его словам, строительство финансируется за счет Катара.

Планируется, что в больнице будет 75 коек и современная техника. Касымбеков также добавил, что там построят хирургическое отделение и реанимацию.

Новая больница будет расположена на территории многопрофильной больницы №6. Завершить постройку новой больницы планируется до конца года.

Церемония закладки капсулы здания прошла еще в июне 2021 года. Тогда сообщалось, что средства в размере 82 млн сомов на строительство больницы выделила благотворительная организация Qatar Charity.

Тогдашний министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что это не первая помощь со стороны Катара.

О том, что речь идет именно об этой больнице журналистке «Клоопа» подтвердили в пресс-службе Минздрава. По их информации, после закладки капсулы был период подготовки проектных документов и технико-экономического обоснования, поэтому стройка началась только сейчас.

Над материалом работала: Жаркынай Дженалиева