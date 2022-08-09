Бывшего президента Алмазбека Атамбаева вызвали в московскую больницу Управделами президента России на лечение. Информацию об этом «Клоопу» подтвердил адвокат Атамбаева Замир Жоошев.

«С разрешения Первомайского райсуда Алмазбек Атамбаев проходил медобследование в Национальном центре кардиологии и терапии. Врачи заключили, что также необходимо провести лазерную эндоскопию. Они отметили, что такой возможности в нашей стране нет. Это означает, что ее нужно проводить за рубежом. Атамбаеву приглашение отправила клиника, в которой в 2016 году он проходил обследование», – рассказал Жоошев.

Справка, выданная Алмазбеку Атамбаеву.

Адвокат добавил, что Атамбаеву возможно проведут операцию.

По словам Жоошева, он подаст ходатайство в Службу исполнения наказаний (СИН), чтобы Атамбаеву разрешили на срок до трех месяцев пройти лечение в Москве.

«Потом он возвратится для продолжения отбывания наказания. Мы подаем именно в СИН, потому что только по одному делу Атамбаев содержится в колонии – по делу Батукаева, а по другим делам, которые в суде – мера пресечения не избрана, а судья решил рассматривать их без участия Атамбаева», – заключил Жоошев.

Уголовные дела Атамбаева

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев уже несколько лет находится под стражей. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел, большую часть из которых начали во время президентства его преемника Сооронбая Жээнбекова.

Последнее возбужденное уголовное дело в отношении Атамбаева – о незаконной выдаче гражданства Кыргызстана 10 уроженцам Турции в 2016 году.

Всего в отношении Алмазбека Атамбаева возбудили семь уголовных дел. По трем из них его уже оправдали.

По делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева бывшего президента осудили на 11 лет. Сейчас суд рассматривает три дела против Атамбаева: по кой-ташским событиям 2019 года, по модернизации столичной ТЭЦ и по участку в селе Кой-Таш. Эти дела объединили в одно производство.

Сам Атамбаев заявлял, что расценивает уголовные дела в отношении себя, как политическое преследование и называл их «высосанными из пальца».

Алмазбек Атамбаев находится под стражей с 2019 года. Сейчас он содержится в ИК №27. Его сторонники заявляли, что у бывшего президента есть серьезные проблемы со здоровьем. Власти же говорят, что Атамбаеву «дали все блага, которые возможно предоставить в пределах тюрьмы».