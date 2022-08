Фото: FIDE/Anna Volkova

Кыргызский шахматный союз сообщил, что пять кыргызстанок стали обладательницами наград «Year of the Woman in Chess Awards», присуждаемых выдающимся женщинам в шахматах Международной шахматной федерации FIDE.

Так, из Кыргызстана выдающимся шахматным тренером Азии (Outstanding chess trainer) стала Тиленбаева Бактыгуль.

Выдающимся шахматным педагогом Азии (Outstanding chess educator) стала Вендрова Розалия.

Выдающимся фотографом Азии (Outstanding photographer) стала Мусаева Шахнази.

Выдающейся шахматисткой Азии с ограниченными возможностями здоровья за волю к победе (Woman with disability for outstanding fighting spirit) стала Кудайназарова Дария.

Выдающимся шахматным администратором Азии (Outstanding chess administrator) стала Жумашова Медина.

Президент FIDE Аркадий Дворкович отметил, что женщины, которые получили награды, являются примером и образцом для всех любителей шахмат. Также, он добавил, что Международная шахматная федерация объявила 2022 год – годом Женщины в Шахматах. Эта декларация соответствует миссии Женской комиссии FIDE по разработке политики гендерного равенства.

«[Год Женщины в Шахматах] не должен длиться только один год, а должен всю вечность», – отметил он.

Церемония вручении наград прошла 5 августа в городе Ченнаи (Индия) в рамках 44-й Всемирной Шахматной Олимпиады.

Международная шахматная федерация FIDE

Международная шахматная федерация FIDE является руководящим органом шахматного спорта и регулирует все международные шахматные соревнования. Сейчас это одна из крупнейших организаций, объединяющая 199 стран в качестве аффилированных членов в форме национальных шахматных федераций.

Шахматы являются глобальным видом спорта, в котором участвуют десятки миллионов игроков на всех континентах, и каждый день в среднем проводится более 60 миллионов партий.

С 27 июля по 10 августа проходит 44 всемирная шахматная Олимпиада, в котором принимают участие более 2 тысяч шахматистов из 188 государств мира.

10 спортсменов из сборной Кыргызстана по шахматам тоже принимают участие в этой олимпиаде. На сайте Олимпиады сообщается, что у сборной Кыргызстана уже 5 побед.

Шахматная олимпиада — крупнейшее спортивное событие после Олимпийских игр, которая проводится каждые два года.

