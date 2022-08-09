Официальный сайт Жогорку Кенеша не работает уже более недели. 1 августа стало известно, что сайт взломали неизвестные лица.

Тогда сообщалось, что ведутся технические работы по восстановлению работы веб-портала.

9 августа в пресс-службе парламента «Азаттыку» сказали, что постараются восстановить работу сайта в течение недели.

«Мы сейчас усиленно работаем над устранением проблемы и возобновлением доступа к сайту. Пока неизвестно, кто стоит за взломом. Технические специалисты постараются решить проблему на этой неделе», — рассказали в пресс-службе.

Это уже не первая хакерская атака, которой подвергается сайт Жогорку Кенеша и перестает работать.

19 октября 2020 года неизвестные хакеры, называющие себя The Black Pirate, взломали официальный сайт парламента и потребовали за его возврат $10 тысяч. Крайним сроком выкупа они назначили 20 октября 2020 года.