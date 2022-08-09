Официальный сайт Жогорку Кенеша не работает уже более недели. 1 августа стало известно, что сайт взломали неизвестные лица.
Тогда сообщалось, что ведутся технические работы по восстановлению работы веб-портала.
9 августа в пресс-службе парламента «Азаттыку» сказали, что постараются восстановить работу сайта в течение недели.
«Мы сейчас усиленно работаем над устранением проблемы и возобновлением доступа к сайту. Пока неизвестно, кто стоит за взломом. Технические специалисты постараются решить проблему на этой неделе», — рассказали в пресс-службе.
Это уже не первая хакерская атака, которой подвергается сайт Жогорку Кенеша и перестает работать.
19 октября 2020 года неизвестные хакеры, называющие себя The Black Pirate, взломали официальный сайт парламента и потребовали за его возврат $10 тысяч. Крайним сроком выкупа они назначили 20 октября 2020 года.
Сайт тогда вернули через несколько минут после взлома. Тогда в пресс-службе парламента сообщили, что взлом сайта произошел с одного или нескольких компьютеров сотрудников аппарата Жогорку Кенеша, которые были украдены во время беспорядков 5-6 октября 2020 года. Предположительно на украденных компьютерах были сохранены пароли для администрирования сайта.