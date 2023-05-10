Жогорку Кенеш 10 мая не поддержал предложение депутата оппозиционной фракции «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова отправить Кабинет министров и его главу Акылбека Жапарова в отставку. Мадумаров хотел отставки правительства из-за неисполнения нормы в Конституции о том, что пенсии должны быть не ниже прожиточного минимума.

Мадумарову решение Жогорку Кенеша не понравилось. Он заявил, что произошел прецедент, позволивший госорганам не исполнять конституционные нормы, если они не могут.



«Я требую лишь исполнения Конституции. Если неправильно требую, говорите. Дело не в самом Жапарове. Если бы был другой глава кабмина, мы требовали бы и его отставки», — заявил Мадумаров.

Мадумарова поддержали депутаты Исхак Масалиев и Жанар Акаев. А их коллега Мирлан Самыйкожо сказал, что отставкой Кабмина проблему не решить, добавив что в Конституцию надо вносить редакционные изменения, ведь она была принята «поспешно».

В итоге Мадумаров согласился с предложением Самыйкожо и сказал, что на этот раз конституционное совещание должно состоять из профессионалов, которые горят за страну, а «не из тех, кто нравится или не нравится [действующей власти]».

Фракция «Бутун Кыргызстан» инициировала предложение об отставке Кабинета министров в полном составе 27 апреля. Тогда Мадумаров сообщил, что предложение об отставке связано с невыполнением Кабмином прописанной в Конституции нормы, согласно которой пенсии и пособия должны быть не ниже прожиточного минимума.

Свою инициативу фракция направила в комитет парламента, несмотря на то, что Конституционный суд решил, что эта статья Конституции «не должна толковаться как обязательство государства».

Прожиточный минимум по итогам первого квартала 2023 года составил 7 тысяч 501 сом, а базовая пенсия составляет 3170 сомов.