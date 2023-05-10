Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект «О Народном Курултае». По словам главы рабочей группы депутата Жанара Акаева, в законопроекте сокращено количество статей с 22 до 15.

«Мы не инициаторы, вы сами сказали идите поработайте и мы внесли изменения, которые вы предлагали. Сокращаются семь статей, которые предполагали избрание делегатов на три года, проведение местных курултаев в селах и городах, требование отчетов от местных властей и право высказать недоверие акиму», — поделился он.

Депутат Тазабек Икрамов также внес предложение проводить Народный курултай раз в год.

«Парламент сам курултай, депутаты были избраны с каждого района. Не надо делать шумиху объединив 5-6 человек и назвав это курултаем. Предлагаю вам сделать так, чтобы члены курултая собирались раз в год. Государство, итак, в кризисе, а тут надо еще вас собирать, на автобусах возить, чай давать», — сказал Икрамов.

Кроме того, по словам советника президента Чолпонбека Абыкеева, предлагается утвердить состав Народного Курултая в количестве 700 делегатов.

Первый Народный курултай прошел в Бишкеке 25-26 ноября 2022 года. В нем приняли участие 1 072 человека.

Законопроект «О Народном курултае»

Первый Народный курултай созвал президент Садыр Жапаров своим указом, из-за того, что законопроект «О Народном Курултае», инициированный им, отклонил парламентский комитет.

Юристы называли созыв курултая президентом незаконным и отмечали, что без конституционного закона Жапаров превышает свои полномочия. Однако в администрации президента же настаивали, что все законно.