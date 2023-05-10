Издание «ПолитКлиника» временно удалило с сайта материал о том, что якобы нынешний спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев «просил реабилитировать свергнутого президента Курманбека Бакиева*». Информацию с якобы письмом Шакиева издание распространило 8 мая.



В издании отметили, что редакция направила письмо в Генпрокуратуру по поводу опубликованного ранее письма и пообещали перевыпустить материал после получения полной информации от ведомства.

Также «ПолитКлиника» отметила, что Шакиев имеет право опровергнуть информацию о себе, а опровержение информации парламентом «может рассматриваться как конфликт интересов и не ставит окончательной точки в ее достоверности».

«Письмо, которое сейчас обсуждают, очень важно для общественности, поэтому было бы убедительнее создать парламентскую комиссию, куда вошли бы депутаты из всех фракций. Кроме того, прокуратура должна дать свою оценку по этому поводу», — отметили в издании.

Издание «ПолитКлиника» 5 мая опубликовало фотографии письма, в котором якобы нынешний спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев в 2022 году обратился к генпрокурору с просьбой реабилитировать свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Пресс-секретарь Шакиева Алтынбек Деркембаев в интервью «Клоопу» заявил, что такого письма не было.

«Со вчерашнего дня этот специально распространяют. Во-первых, это ложная информация, так как такого письма не было. В наших отделах подтвердили, что письмо с исходящим номером (как на фотографии) не было. Я вчера и сам связался с Нурланом Тургунбековичем насчет этого и он сказал, что такого письма не было», — сказал он.

Деркембаев допустил, что это письмо распространяется специально для того, чтобы «выставить в дурном свете человека, который работает».

Утром 6 мая главная редакторка «ПолитКлиники» Дилбар Алимова заявила, что из-за этого материала ее вызвали на допрос ГКНБ. Она рассказала, что ей не вручили повестку, а позвонили по телефону и стали задавать вопросы.

«Некий Бекжан представился сотрудником ГКНБ. Он попросил меня явиться к ним, сказал, что хочет задать мне пару вопросов. Я ответила, чтобы официально пригласили [на допрос] и сказала: “Иначе не пойду, я сейчас в горах и вернусь в город только 10 мая”. В ответ он сказал, что если я не явлюсь, то меня доставят сами [сотрудники ГКНБ]. Он добавил: “Вы оказывается в Кой-Таше”», — написала Алимова.

*Курманбек Бакиев — второй свергнутый президент Кыргызстана. После апрельской революции 2010 года Бакиев вместе с семьей сбежал в Беларусь, где он живет по сей день, получив убежище.

В Кыргызстане его заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима. В разное время президенты страны пытались экстрадировать Бакиева в Кыргызстан, чтобы он понес наказание, однако этого так и не произошло.

Фото на главной взято из сайта «ПолитКлиники».

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