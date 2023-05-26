В Национальном банке заявили о том, что на руководство и сам Нацбанк осуществляются информационные атаки. Так финрегулятор прокомментировал «отсутствие председятеля Нацбанка на крупных мероприятиях», о чём писало финансовое издание Economist.kg.

О чем говорилось в материале?

Издание 25 мая выпустило материал под заголовком: «На крупнейшем финансовом форуме КР был глава кабмина, но не было главы Нацбанка». В нем говорится, что главы Нацбанка Кубанычбека Боконтаева не было на международном финансовом форуме BIFF-2023.

Кроме того, в материале отмечается, что Боконтаев практически не участвует в крупных отраслевых мероприятиях, а также не появляется в информационном поле в отличие от своего предшественника.

Ответ Нацбанка



В Нацбанке объяснили отсутствие Боконтаева на форуме тем, что в организации BIFF-2023 «на начальном этапе со стороны главного его соорганизатора для взаимодействия с Национальным банком было назначено лицо, осужденное по делу о коррупции, в частности о коррупции в Нацбанке по делу “Керемет банка”».



«Это назначение для Национального банка является неприемлемым и отрицательным фактом. Таким образом, председатель Нацбанка не участвовал в Форуме, чтобы не противоречить ценностным ориентирам, являющимися основами политики по борьбе с коррупцией в кыргызском государстве», — говорят в регуляторе.



При этом в сообщении не поясняется, чье именно назначение со стороны соорганизаторов форума вызвало такую реакцию со стороны регулятора.

В итоге вместо Боконтаева участие в форуме принял его заместитель.

Кроме того, в Нацбанке опровергли утверждения Economist о том, что Боконтаев не публичный. В пресс-службе регулятора говорят, что глава Нацбанка участвует в отраслевых мероприятиях и выступает на заседаниях парламента.

Также в регуляторе напомнили, что Боконтаев активно давал интервью в нулевые годы, «в частности он дал то интервью в апреле 2010 года, где ответил на ложную информацию Временного правительства о том, что в государственной казне нет денег». В сообщении регулятора утверждается, что именно из-за этих высказываний Боконтаева тогда сняли с поста замглавы Нацбанка.



«Информационные атаки на Нацбанк и его руководство в связи с его деятельностью по восстановлению законности в регуляторе и в банковском секторе, в частности по восстановлению законности по “Керемет банку”, к сожалению, были и есть. Но достоверная и объективная информация является основой для противодействия таким явлениям», — говорится в сообщении.

В регуляторе добавили, что «издание Economist.kg может не видеть опасности неосознанно выступать на стороне тех, кто считает, что для достижения целей все средства хороши, включая недостоверную информацию».



Кубанычбек Боконтаев возглавил Нацбанк в сентябре 2021 года, сменив на этой должности Толкунбека Абдыгулова.



Во время утверждения кандидатуры Боконтаева депутаты спрашивали у него про уголовные дела, которые возбудили после свержения Курманбека Бакиева. Боконтаев во время правления Бакиева занимал пост замглавы Нацбанка.

В 2018 году Нацбанк выкупил контрольный пакет акций ОАО «Росинбанк», который сейчас называется «Керемет банком». Сейчас 97% акций банка владеет Нацбанк.



Однако с конца прошлого года ГКНБ задержал ряд лиц, в том числе бывшие члены правления Нацбанка, причастные к этой сделке. В ГКНБ отмечали, что они получили «данные о противоправной деятельности» бывшего руководства Нацбанка, когда был «необоснованно» куплен контрольный пакет акций «Росинбанка» на 8 млрд сомов. В Госкомитете говорили, что «деятельность этого банка была заведомо убыточной, а активы не имели для государства финансовой целесообразности».