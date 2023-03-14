ГКНБ задержал двух бывших заместителей главы Нацбанка и двух членов правления регулятора. Об этом 14 марта сообщили пресс-службе Госкомитета. Их задержали по делу «Керемет Банка». В ГКНБ сообщили, что они получили «данные о противоправной деятельности» бывшего руководства Нацбанка, когда был «необоснованно» куплен контрольный пакет акций «Росинбанка» (сейчас «Керемет Банк») на 8 млрд сомов.

В Госкомитете говорят, что «деятельность этого банка была заведомо убыточной, а активы не имели для государства финансовой целесообразности».Инициалы задержанных: Ж.Н., Т.А., С.А. и С.Н. Акции «Росинбанка» купили в конце 2018 года. В этот период заместителями главы Нацбанка были Нурбек Жениш и Тезекбаева Айнура, а членами правления были Алмаз Сыдыков и Нурланбек Сагындыков.

Ранее по делу «Керемет Банка» задержали несколько сотрудников банка, в том числе зампредседателя «Керемет банка» Максата Дадыбаева, а также бывшего члена правления Нацбанка под инициалами Дж. Т. и замначальника управления собственной безопасности ГКНБ.

По данным Генпрокуратуры, в отношении сотрудников «Керемет банка» возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Легализация (отмывание) преступных доходов» и «Подделка документов».

«Керемет банк» — коммерческий банк, работающий в Кыргызстане. Банк является преемником прав, активов и обязательств «Росинбанка». С октября 2018 года основным владельцем пакета акций владеет Национальный банк, чья доля составляет 97%.