Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует гражданам пока отказаться от любых поездок в Таджикистан, так как «таджикская сторона без официального уведомления продолжает ограничивать въезд». Такую рекомендацию МИД КР опубликовал 14 марта.

«В случае прибытия в международный аэропорт Душанбе, представители пограничного контроля отказывают гражданам Кыргызстана во въезде. При этом возникают дополнительные финансовые расходы, связанные с приобретением авиабилетов и ожиданием обратного авиарейса», — добавили в МИД.

Кыргызский МИД не первый раз дает рекомендации, чтобы кыргызстанцы не ездили в Таджикистан. Такое обращение ведомство уже делало к гражданам в октябре и декабре 2022 года.

Тогда в министерстве называли ту же причину, что и сейчас — продолжающиеся ограничительные меры для граждан Кыргызстана.

При этом Кыргызстан еще в мае 2021 года ввел временный запрет на въезд и выезд для граждан Таджикистана. Запрет действует также и на транзит через территорию Кыргызстана.

Тогда Улукбек Марипов, будучи премьер-министром, сообщил, что ограничения будут действовать до решения всех проблем на границе двух стран. А в сентябре 2022 года в пресс-службе аэропорта «Манас» сообщили «Клоопу», что этот запрет все еще действует.