Депутат Акылбек Тумонбаев отозвал свое предложение об изменении акцизного налога для табачных стиков. Сейчас он считается поштучно, а депутат предлагал считать его по килограммам.

Ранее его коллега Дастан Бекешев раскритиковал эту инициативу за то, что компания-производитель табачных стиков IQOS в таком случае будет платить вдвое меньше налогов в бюджет Кыргызстана.

Во время заседания парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике 13 марта Тумонбаев заявил, что его неправильно поняли и он наоборот хотел повысить налог на табачные изделия, увеличив поступления в бюджет.

«Целью моего предложения был дополнительный доход для нашего государства. […] У нас самые дешевые сигареты, поэтому я хотел, чтобы с каждым годом на них повышались акцизы. А стики, так как они меньше сигарет, я предлагал облагать налогом по килограммам, но мою идея исковеркали. Начали говорить, что я лоббирую табачные компании Japan Tobacco и Philip Morris», — возмутился Тумонбаев.

Ранее Дастан Бекешев раскритиковал предложение Тумонбаева облагать стики налогом за каждый килограмм, а не штуку. По словам Бекешева, в таком случае компания-производитель стиков IQOS платила бы Кыргызстану вдвое меньше налогов, поэтому он посчитал, что это «обычное лобби» некоторых политиков.

Бекешев утверждал, что эти политики прикрываются заявлениями о том, что электронные сигареты якобы не так вредны как обычные. Однако, и обычные сигареты, и электронные одинаково вредны для здоровья, считают в Минздраве.