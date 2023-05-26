В ГКНБ сообщили, что вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев обязался возместить ущерб кафе «Батуми», здание которого недавно начал сносить муниципалитет.

В Госкомитете рассказали, что на Орунтаева и других должностных лиц возбуждено уголовное дело по статьям «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Злоупотребление должностным положением».



По версии следствия, вице-мэр «организовал демонтаж кафе путем прямого уничтожения имущества собственника вместо разбора конструкции и вывоза имущества».

По данным ГКНБ, в результате сноса здания нанесен ущерб на более чем три миллиона сомов.



«В ходе следствия Орунтаев обязался возместить нанесенный ущерб потерпевшей стороне. С учетом указанных обстоятельств Орунтаев отпущен под обязательство о явке, в рамках уголовного дела продолжаются следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

В ГКНБ рассказали, что владельцы кафе «Батуми» также нарушили законодательство, используя прилегающую муниципальную территорию под парковочную зону без соответствующего договора аренды.

В ГКНБ добавили, что глава спецслужбы Камчыбек Ташиев лично указал Орунтаеву о недопустимости впредь совершения «незаконных действий со стороны должностного лица, ущемляющие права и интересы граждан».



Кафе «Батуми» начали сносить 24 мая. Во время сноса прибыли вице-мэр Нурдан Орунтаев, аким Ленинского района Мураталы Тагаев, начальник Управления по контролю за землепользованием Уран Мусаев, сотрудники спецподразделения «Тазалык» и другие представители служб.

В тот день хозяйка заведения Кадича Бечелова бросалась под экскаватор, чтобы помешать демонтажу кафе и просила дать время, чтобы они сами смогли демонтировать заведение и вынести оборудование. Однако вице-мэр Нурдан Орунтаев ответил, что им уже давали на это 10 дней, но владельцы кафе проигнорировали уведомление муниципалитета.

25 мая адвокаты Кайсын Абакирова и Рустам Исаев, защищающие интересы владелицы кафе «Батуми», заявили, что подали заявление в правоохранительные органы о привлечении вице-мэра Нурдана Орунтаева к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий и умышленное уничтожение чужого имущества в особо крупном размере без решения суда.

В тот же день с владелицей кафе по поручению президента Садыра Жапарова встретился глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В ГКНБ сообщали, что Ташиев поручил сотрудникам соответствующих органов в полной мере выяснить детали дела, пересмотреть его в рамках закона и, если снос кафе производился незаконно, привлечь виновных к ответственности.