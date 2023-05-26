Депутат Айбек Осмонов считает, что СМИ в Кыргызстане пишут много негативных новостей и из-за этого кыргызстанцы перестали улыбаться. Об этом он сказал на заседании парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» 26 мая, где обсудили текущую ситуацию в области свободы слова в стране в связи с разрабатываемым новым законом о СМИ.



Нардеп пожаловался, что в стране «беспорядок со свободой слова» и «один негатив».



«Вчера я принял очень мудрого человека. Он мне сказал, что наши люди перестали улыбаться. Они не улыбаются даже на концертах и в других общественных местах. Говорит, что раньше, когда был молод, то такого не было и сейчас все сидят в телефонах. Действительно, в соцсетях быстро распространяется именно негативная информация. […] Я хочу сказать, что в наших СМИ очень много […] негативной информации. Журналисты должны объединиться и повернуть наше общество в правильном направлении. Постоянно пишете, что кто-то задержан, кого-то ограбили, кто-то убил или ударил. Такого не должно быть. Гражданам через СМИ можно и рассказать о каких-то приятных вещах», — сказал он.



Он добавил, что в Кыргызстане некоторые злоупотребляют свободой слова и «везде нужен порядок».



Это не впервый раз, когда депутаты или чиновники обвиняют СМИ в публикации только негативных новостей, по сути занимаясь перекладыванием ответственности. Всё это похоже на попытку ввести цензуру и усилить культуру замалчивания.

Ранее с просьбой писать побольше позитива в преддверии туристического сезона к журналистам обращались глава Кабмина Акылбек Жапаров и руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков.

Тем временем в Кыргызстане повсеместное домашнее насилие, высокий уровень бедности и безработицы.

Согласно исследованию Международного республиканского института (IRI), большинство опрошенных кыргызстанцев отмечали в стране высокие цены (65%), безработицу (57%) и коррупцию (53%). Под выборку попали 1200 человек 18 лет и старше. Специалисты института в своем опросе охватили все семь областей Кыргызстана, а также города Бишкек и Ош.

Аналитики информационного портала Visual Capitalist посчитали, что уровень безработицы в Кыргызстане к концу 2023 года составит 9%. Это в три раза выше официальных прогнозов.

В Кыргызстане также в последнее время наблюдается новая волна давления на СМИ и свободу слова, а также гражданское общество со стороны властей. Власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и НКО.



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