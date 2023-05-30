В Кыргызстане каждый седьмой человек – трудовой мигрант. Подавляющее большинство из них работают в России, однако, в последние годы из-за экономического кризиса кыргызские мигранты начали искать работу в странах Восточной Европы.

Только за 2019-2022 годы частные агентства по трудоустройству нашли работу для более чем 1900 кыргызстанцев в европейских странах. По их словам, Европа манит высокой зарплатой, хорошими условиями труда и прочими гарантиями. Но, к сожалению, так бывает не всегда.

*В материале изменены все имена

Каныкей и Айназик в середине 2022 года уехали работать в Болгарию через частное лицензированное агентство «ИЛЦ» в Бишкеке.

«Мне объяснили, что когда я приеду в Болгарию, то я буду оператором. Это значит, что я просто должна надеть белый халат, сидеть и смотреть за монитором. Если будет кто-то проходить, я должна была следить. Но оказалось, что нет. Я приехала и начала паять олово», — говорит девушка.

В бишкекском агентстве женщинам обещали высокую зарплату, различные бонусы, а также бесплатное питание и проживание. Но по приезду оказалось, что месячная зарплата не 650, а 425 евро, надо самим платить за коммунальные услуги и жить в плохих условиях.

«Мы жили в общежитии, которое не предназначено для проживания. Это было просто здание, на первом этаже которого был ресторан. В ваннах было много плесени. Мы говорили, чтобы убрали все это. Она же вредная. Когда моешься, все это капает на кожу. Отопления совершенно не было. Там был только кондиционер. Он дом не подогревал», — говорит Каныкей.

Кроме того, из-за постоянной работы с оловом у кыргызстанок начались проблемы со здоровьем. По словам Каныкей, у нее появились аллергические высыпания на коже, болел желудок и выпало несколько зубных пломб.

Частная компания «ИЛЦ», которая и отправила кыргызстанок в Болгарию, отрицает факты нарушения трудовых прав. По словам главы агентства, условия труда были полностью безопасны, а плесень на потолках общежития появилась из-за особенностей влажного климата страны.

Айназик и Каныкей рассказывают, что, работая в Болгарии, они даже не могли собрать деньги на обратный билет в Кыргызстан и решили обратиться в общественный фонд Оэйсис. Организация помогла женщинам вернуться на родину и оказывает им необходимую помощь.

Специалистка фонда Жибек Бактыбекова говорит, что зачастую соискатели, обращаясь в частные агентства по трудоустройству за рубежом, не проверяют их лицензии и не подписывают документы. По словам Бактыбековой, это приводит к рискам мошенничества со стороны этих частных компаний.

Проверить лицензии частных агентств можно на сайте Migrant.kg или в Центре трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Во время процесса поиска работы или трудоустройства граждане рискуют попасть в трудовую эксплуатацию или быть обманутыми. В таких случаях важно своевременно обратиться за помощью в необходимые службы поддержки:

1966 – телефон доверия (Минтруда и миграции КР);

111 – телефон доверия для детей (Минтруда и миграции КР);

0559 189 900, 0312 64 13 42 – телефон Центра трудоустройства граждан за рубежом;

0505-553-503 – телефон доверия Общественного фонда «Oasis».



Данный видеоматериал подготовлен в рамках проекта «Забота об одном-забота о каждом», реализуемый Фондом Оэйсис в рамках программы Агентства США по международному развитию (USAID) «Безопасная миграция в Центральной Азии», реализуемого Winrock International. Видеоматериал стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).

Общественный благотворительный фонд Оэйсис несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.