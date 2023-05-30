Первомайский райсуд Бишкека отпустил под подписку о невыезде сына депутатки Надиры Нарматовой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Уточняется, что суд принял такое решение 11 мая, удовлетворив ходатайство следователя ГКНБ.



О задержании сына депутатки СМИ писали со ссылкой на собственные источники 1 мая. Сообщалось, что он работал в Гостаможенной службе и был задержан по уголовному делу, по которому также был задержан шурин генпрокурора Курманкула Зулушева.



Днем 18 марта пресс-служба ГКНБ распространила сообщение о том, что задержаны шестеро таможенников и три бизнесмена по подозрению в контрабанде товаров из Китая. Предварительный ущерб государству оценивали тогда в около 1 млрд сомов.



В Госкомитете говорили, что среди задержанных есть родственники высокопоставленных лиц, но кого именно не уточнили. Затем стало известно, что среди них шурина генпрокурора.