Бишкекский горкенеш одобрил проект постановление о повышении тарифов на питьевую воду и стоки. Такое решение депутаты горкенеша приняли 30 мая.



Согласно документу, повышение тарифов будет с 1 июня.

На сколько поднимут тарифы?

Водоснабжение (за 1 кубометр, без налогов):

Население — с 8,10 до 10,45 сомов;

Бюджетные организации — с 9,10 до 12,95 сомов;

Прочие потребители — с 13 до 18,5 сомов.

Водоотведение (канализация) — прием и очистка сточных вод (за 1 кубометр, без налогов):

Население — с 2,3 до 3,45 сомов;

Бюджетные организации — с 3 до 4,5 сомов;

Прочие потребители — с 6 до 9 сомов.

Техобслуживание внутридомовых водопроводно-канализационных сетей общего пользования многоквартирных жилых домов (за 1 квадратный метр общей площади в год, без налогов):

Население — с 10,2 до 15,1 сомов;

Прочие потребители, расположенные в многоквартирных жилых домах, — с 10,2 до 15,1 сомов.

Проект постановления о повышении тарифов на холодную воду и пользование канализацией инициировала мэрия Бишкека 1 февраля 2023 года. Тогда в столичном муниципалитете сообщали, что действующие тарифы уже ниже себестоимости услуг.



В последний раз тарифы на холодную воду и пользование канализацией в Бишкеке повышали в 2019 году. Тогда также отмечалось, что тарифы ниже себестоимости, а «Бишкекводоканал» работает в убыток.