28 мая в городе Кара-Куль Джалал Абадской области похоронили 23-летнего Байжигита Юсупбаева, погибшего в ходе вторжения России в Украину. Об этом написало издание Turmush.

По их данным, он родился в России, получил гражданство, но вырос в селе Чон-Таш, которое расположено неподалеку от города Кара-Куль.

В 19 лет Юсупбаев по призыву отправился в армию России и служил Национальной гвардии страны. По информации издания Turmush, он умер во время своей второй военной службы по контракту.

Кыргызстанцы, погибшие в Украине

Это не первый случай, когда журналисты узнают о гибели кыргызстанца, который участвовал в боевых действиях в Украине. Также сообщалось о вербовке кыргызстанцев, отбывающих наказаниях в российский тюрьмах, на войну в рядах ЧВК Вагнер.

26 апреля родители мигрантов, отбывающих наказание в российских тюрьмах обратились к президенту Садыру Жапарову за помощью в экстрадиции их детей, находящихся в тюрьмах.

Они рассказали, что их дети после устройства на работу курьерами, «стали приманкой для русской мафии» — их задержали с наркотиками. Они обеспокоены, что заключенных могут привлечь на войну в Украине.

27 апреля этот вопрос подняли и в стенах парламента. Тогда депутат Жанар Акаев отметил, что Генпрокуратура должна принять срочные меры.

По данным МИД на февраль 2023 года осуждены и отбывают наказание за границей 1282 кыргызстанца. 1077 из них находятся в российских тюрьмах.

Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года и по сей день ведет военные действия на ее территории.

По информации ООН на 22 мая 2023 года, с начала вторжения России в Украине погибли как минимум 8 895 мирных жителей и еще более 15 тысяч пострадали. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.



Фото на главной: Turmush.

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«Азаттык»: Из тюрьмы на войну. Как осужденные в России кыргызстанцы попадают в Украину и погибают

Автор: Бакай Алмаз.