Глава Кабмина встретился с участниками D Billions и вручил им почетную грамоту за особый вклад в развитие культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина 30 мая.



Во время встречи Жапаров отметил, что D Billions — «большая гордость страны».

«На различных каналах вы уже достигли больше 40 млрд просмотров и, по сути, стали мировыми звездами. Вдохновленные вашим успехом, в нашей стране открылась целая новая индустрия производства детского контента — уже больше 100 разных групп наших талантливых ребят сейчас завоевывают пространство интернета», — сказал глава Кабмина.



Жапаров добавил, что задача властей поддерживать всеми силами эти начинания и создать условия для развития креативной индустрии в Кыргызстане.



В международный день защиты детей 1 июня группа выступит со своим шоу-концертом на площади Ала-Тоо в Бишкеке, а затем отправится в мировое турне по 11 штатам США и по Европе.



D Billions — музыкальная группа из Кыргызстана, исполняющая детские песни на разные тематики и публикующая свой контент на разных площадках, в основном на YouTube.

На их YouTube-канал подписаны 25,9 млн пользователей. В сентябре 2021 года D Billions получили от YouTube бриллиантовую кнопку.