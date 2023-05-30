Члены комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту на заседании 30 мая выступили против того, чтобы делегаты Народного курултая избирались на один год.

На заседании обсуждали конституционный законопроект о Народном курултае во втором чтении.



Во время обсуждения член рабочей группы по доработке инициативы депутат Жанар Акаев сообщил, что первоначальный вариант законопроекта был сокращен. По его словам, количество статей сократили до 14, но по предложению курултаевцев добавлена ещё одна статья.

«Теперь их 15. Мы пришли к единому мнению, но сейчас у нас стоит главный вопрос: избирать делегатов на один год, как было в первой редакции, или один раз — на время проведения курултая, как предлагают депутаты сейчас», — цитирует «Азаттык» Акаева.



Советник президента Чолпонбек Абыкеев, объясняя почему делегатов хотят избирать на год, сказал, что это нужно в случае «непредвиденных обстоятельств» для срочного созыва Народного курултая.



«Я сегодня уже в который раз не могу объяснить вам причину разового мандата и годичного. Пусть бог бережет, но, если будет такая ситуация, то Народный курултай в таком случае будет незамедлительно созван и не придется заново избирать делегатов», — говорит Абыкеев.



При этом он отметил, что каких-то дополнительных полномочий делегатам это не дает, никого проверять или пользоваться своим статусом они не смогут, а их полномочия будут действовать только во время курултая.

Депутаты спросили у советника президента, что он имеет в виду под «непредвиденными обстоятельствами». Абыкеев ответил, что имел в виду переворот.



«В прошлый раз, сами знаете, депутаты Жогорку Кенеша ушли, ни одного представителя власти не осталось, не было ветви, которая выслушает народ», — напомнил он.



Временный председатель Совета аксакалов Народного курултая Бейшенбек Абдразаков также заявил, что «депутаты сбежали» и не принимали решений во время октябрьских событий 2020 года.



Это возмутило депутатов и они потребовали от Абдразакова покинуть заседание. Также они раскритиковали советника президента в связи с его словами о «непредвиденных обстоятельствах» и призвали уважать Жогорку Кенеш.

«Тогда я не ошибся, вы идете к такому, что будь такая ситуация, то не будет Жогорку Кенеша и других, а вы соберетесь и определите судьбу Кыргызстана, и. о. президента. Это и есть ваша цель, да?» — возмутился нардеп Мейкинбек Абдалиев.

В результате обсуждения депутаты не одобрили норму об избрании делегатов курултая на один год. Они внесли в законопроект норму, что делегаты избираются один раз на время созыва курултая.



По итогам заседания депутаты одобрили законопроект о Народном курултае во втором чтении.



Законопроект «О Народном Курултае» депутаты парламента приняли в первом чтении 10 мая.



Споры о законности курултая



Первый Народный курултай прошел в Бишкеке 25-26 ноября. Его своим указом созвал президент Садыр Жапаров, потому что законопроект «О Народном Курултае», инициированный им же, парламентский комитет до этого отклонил.

Юристы называли созыв курултая президентом незаконным и отмечали, что без конституционного закона глава государства превышает свои полномочия. В администрации президента говорили, что все законно.



В конце декабря депутат Адахан Мадумаров от имени парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» обратился в Конституционный суд. Он считает, что курултай, прошедший 25-26 ноября, был незаконным, и никто не вправе созывать его своим указом. Представление фракции должны рассмотреть до 14 августа.

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