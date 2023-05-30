Коалиция НКО за гражданское общество и СМИ написали обращение к посольствам и консульствам стран Европы и США. В нем они просят не выдавать и не продлевать визы инициаторам скандальных законопроектов об ужесточении контроля над СМИ и НКО, а также членам их семей. Обращение распространило издание Kaktus.media.



В нем отмечается, что «в последнее время в Кыргызстане наблюдается стремительное ограничение фундаментальных прав и свобод человека и сужение демократического пространства, в том числе благодаря законодательным инициативам» как со стороны чиновников, так и депутатов.

«Ни для кого не является секретом, что чиновники нашей страны посещают, как в рамках официальных визитов, так и в частном порядке, страны Европы и США. Кроме того, дети многих чиновников получают образование в зарубежных учебных заведениях, а также проживают там на постоянной основе. В связи с чем полагаем нецелесообразным и даже опасным для вышеуказанных лиц пребывать в государствах, которые “могут представлять угрозу национальной безопасности Кыргызстана и интересам его народа”», — говорится в обращении.

По их мнению, недопустимо то, что кыргызские чиновники, инициируя в стране законопроекты, которые ограничивают права на свободу слова, мнения и объединяя, «в то же время не отказывают себе в посещении европейских стран и США, в открытии бизнеса, приобретении недвижимости, а также отправляют на обучение, отдых, для постоянного проживания своих детей и близких».

В Кыргызстане в последнее время наблюдается новая волна давления на СМИ и свободу слова, а также на гражданское общество со стороны властей. Власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и НКО.



Законопроект о СМИ, инициированный администрацией президента, сейчас находится на общественном обсуждении. Он, по мнению экспертов, даёт «необоснованно широкие полномочия» Министерству юстиции и Генпрокуратуре, которые смогут регулировать и вмешиваться в работу СМИ. Как говорят в правовой клинике «Адилет», рекомендации юристов и общественности инициаторы законопроекта не учитывают.



Также на стадии общественного обсуждения находятся два законопроекта «О некоммерческих неправительственных организациях». Один из них инициирован администрацией президента, а второй — группой из 33 депутатов парламента.



Оба предлагают ужесточить контроль над НКО. Законопроект инициированный депутатами и вовсе предлагает аналог российского определения «иностранный агент». Эксперты пришли к выводу, что законопроект нарушает права человека.



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