Президент Садыр Жапаров высказался о возвращении в Кыргызстан первого свергнутого президента Аскара Акаева. Глава государства отметил, что в отношении Акаева нет ни одного уголовного дела, а дав показания по делу «Кумтора», первый свергнутый президент исправил «свои ошибки».



«Мы приглашали его дать показания, когда боролись за получение “Кумтора”. Мы дали ему гарантию, что он не будет задержан. Но даже без этой гарантии юридических оснований для задержания не было. Его показания оказали большую пользу в получении “Кумтора”, потому что он тогда был президентом. Можно сказать, что он исправил свои тогдашние ошибки», — сказал президент в интервью информагентству «Кабар».

Также Жапаров ответил на вопрос, должен ли Акаев нести моральную ответственность за свои ошибки во время президентства.



Президент ответил, что есть граждане, которые так считают. Однако, по его мнению, «тот, кто работает, безусловно допускает ошибки» и не надо забывать о позитивных вещах во время правления Акаева. Например, введение национальной валюты, которую Кыргызстан принял первым в Центральной Азии.



«Сейчас трудно оценить и критиковать то, какие трудности и препятствия были в то время. Потому что [в начале его правления] развалился СССР и 15 стран стали жить сами по себе», — считает он.



20 мая стало известно, что в Кыргызстан вернулся первый свергнутый президент Аскар Акаев вместе со своей супругой. В начале сообщалось, что Акаев будет читать лекции в Национальной академии наук, КГТУ имени И. Раззакова (Политех).

Это вызвало возмущение в сети, а некоторые студенты Политеха выступили против проведения лекции Акаева, направив обращение на имя ректора вуза, текст которого распространили в соцсетях.

После этого в самом вузе, как и в академии наук заявили, что не планировали проводить лекций Акаева. Однако, как сообщил министр образования Каныбек Иманалиев, «предварительно лекции планировались 26-29 мая в трех учреждениях – Политехе, Академии наук и Национальном университете». Но, по его словам, «увидев негативную реакцию общества, вынесли решение, что лекций не будет».

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.