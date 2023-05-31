Президент Садыр Жапаров анонсировал, что 30 июня заложит капсулу на месте строительства экологически чистого города Асман на побережье Иссык-Куля. Об этом глава государства сказал на открытии нового парка в Чолпон-Ате.



Он напомнил, что на подготовку документации и самого проекта ушло 1,5 года.



«В будущем городе будут жить от 500 тысяч до 700 тысяч человек. Общая площадь города — 4 тысячи га. Строительство будет профинансирована внешними инвесторами — иностранными компаниями. Мы ни тыйына не потратили на [разработку проекта]», — заявил Жапаров.



Он обратился к местным аксакалам с просьбой, чтобы они воспитывали молодежь, чтобы те потом не требовали с инвесторов денег или построить им что-либо, препятствуя строительству города.



Ранее сообщалось, что компания из Южной Кореи готова вложить $1 млрд в строительство города. Однако название компании неизвестно.



Город Асман хотят построить на побережье озера Иссык-Куль и его проект презентовали в середине 2021 года. По задумке авторов, Асман призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране.

Город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за 7-10 лет. В минэкономики оценивали стоимость строительства города в $20 млрд.