Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 31 мая поделился своим мнением относительно законопроекта поправок в закон об НКО (законопроект об иноагентах).



Бекешев отметил, что признание НКО иностранными агентами «уничтожит весь сектор НКО».



«Это приведет к безработице. Многие НКО, которые не лезут в политику тоже закроются. Вот вчера мне написал один эколог и сказал, что будет вынужден закрыться от того, что получает разные гранты от разных организаций, в том числе от USAID», — рассказал он.



Депутат обратился к 33 своим коллегам, которые инициировали эти поправки «ещё раз подумать об отрицательных последствиях этого законопроекта».



В конце своей речи он отметил, что уже есть инструменты борьбы с теми организациями, которые оказывают влияние на внутренние дела страны.



В Кыргызстане в последнее время наблюдается новая волна давления на СМИ и свободу слова, а также на гражданское общество и сектор НКО со стороны властей. Власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и НКО.

Сейчас на стадии общественного обсуждения находятся два законопроекта «О некоммерческих неправительственных организациях». Один из них инициирован администрацией президента, а второй — группой из 33 депутатов парламента.

Оба предлагают ужесточить контроль над НКО. Законопроект инициированный депутатами предлагает аналог российского определения «иностранный агент». Эксперты пришли к выводу, что законопроект нарушает права человека.



Также на стадии общественного обсуждения находится законопроект о СМИ, инициированный администрацией президента. Как говорят в правовой клинике «Адилет», рекомендации юристов и общественности инициаторы законопроекта не учитывают.

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