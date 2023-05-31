По инициативе президента Садыра Жапарова в городе Чолпон-Ата 30 мая открыли новый парк. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, отметив, что парк построили по инициативе Жапарова.



Под новый парк выделили территорию Государственной резиденции №2. По данным пресс-службы президента, общая площадь парка составляет 16 га и на его территории размещены амфитеатр, велодорожка, мосты, фонтан и искусственный остров.



Новый парк передали на баланс мэрии города Чолпон-Ата.

По мнению президента, парк станет привлекательным местом для горожан и туристов, где круглый год могут проходить фестивали и другие культурные мероприятия.

Он добавил, что парк построен приблизительно за полгода и этот проект в очередной раз демонстрирует, что при правильном подходе к строительству можно открывать подобные объекты.

Президент также призвал в преддверии туристического сезона поддерживать чистоту окружающей среды и бережно относиться к инфраструктуре для повышения привлекательности туристических объектов среди гостей страны.

