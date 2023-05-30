Журналисты «Радио Азаттык» в своем расследовании выяснили, что в тендерах Муниципального предприятия Ошские городские дороги, выигрывали компании, связанные с действующими и бывшими работниками этого же ведомства.

При этом сам руководитель муниципального предприятия Арзыбек Кожошев признал участие сотрудников в тендере и считает, что это законно.

Сотрудники, победившие в тендерах

По информации «Азаттыка», Муниципальному предприятию Ошские городские дороги, которое занимается строительством и ремонтом дорог ежегодно из городского бюджета выделяются миллионы сомов. Мелкие работы управление выполняет само, но вот по крупным проектам объявляет тендер.

Журналисты рассказали, что главный специалист предприятия Женишбек Шоноев, в госзакупках значится директором компании «Эл-дос Строй Сервис», которая с 2019 года 34 тендера на сумму около 20 млн сомов.

При этом, по данным реестра Минюста, сейчас фирма уже оформлена на его брата Санжара Шоноева.

«Азаттык» рассказал и о другом работнике предприятия. По их данным, работающий ведущим специалистом в ведомстве Канатбек Жусупов до прихода на муниципальную должность был руководителем строительной компании «Метрополь».

Сейчас у компании другое название — «Сад и Мит», а нынешним директором его является Арналбек Суранов. Он бывший водитель руководителя предприятия Ошские городские дороги Арзыбека Жунусова.

Компания Суранова, по информации журналистов, в закупках предприятия выиграла 14 тендеров на общую сумму 14 млн 595 тысяч сомов.

Другой работник предприятия — механик Туйгунбек Абдырахманов, который в настоящее время является директором компании «ТАС и КО». Его фирма выиграла тендер на 77 млн сомов на строительство улицы Аскара Шакирова в Оше.

Также журналистам «Азаттыка» стало известно, что бывший замруководителя муниципального предприятия Сатыбалды Абдылакунов имеет отношение к компании «Алмаз Роуд».

Ранее директором этой компании числился Жекшенбек Азимкулов. О том, что Абдылакунов и Азимкулов близкие родственники «Азаттыкку» подтвердили несколько источников.

По данным издания, в официальных документах компании с 23 августа 2021 года указано, что директором является Улан Эрмекбай уулу. Но несмотря на это источники «Азаттыка» сообщают, что Абдылакунов до сих пор имеет отношение к компании. Фирма выиграла 22 тендера на сумму 11 млн 12 тысяч сомов.

Что сказали в предприятии?

Начальник предприятия Ошские городские дороги Арзыбек Жунусов в интервью «Азаттыкку» сказал, что «все тендеры проводились в рамках закона».

«Ладно, если бы они выигрывали бы подряд. Арналбек [Суранов выиграл тендер] и сделал хорошее дело. Что в этом такого? Например, вы говорите о Туйгунбеке [Абдырахманове] то, что он имеет отношение к компании я слышу от вас. Если он является основателем “ТАС и КО”, то я завтра рассмотрю этот вопрос. А Жениш Шоноев устроился недавно, он просто рабочий», — отметил Жунусов.

Однако, подчеркивают журналисты, согласно статье «Конфликт интересов» закона о Госзакупках, если руководители и работники закупающих организаций выигрывают тендеры от учреждения, в котором они работают — это противозаконно.

Специалист муниципального предприятия и одновременно директор «Эл-дос Строй Сервис» Женишбек Шоноев сказал, что «не имеет никакого отношения к фирме».

«Когда фирма основалась, я работал в управлении. Работаю здесь уже шесть лет. К [фирме] не имею никакого отношения, у нее другой директор. Вначале она была зарегистрирована на меня, в портале оказывается так и остается. Потом, когда я устроился сюда на работу, фирму продали и она перешла во владение к другим людям. До того как компания перешла моему брату Санжару, ее директором был некий Садирбеков, под его руководством была компания», — сказал Шоноев.

От также добавил, что компания «Эл-дос Строй Сервис» уже два года не участвует в тендерах муниципального предприятия.

Замруководителя управления Тынар Жээналиев подтвердил «Азаттыку», что были случаи, когда бывшие сотрудники управления имели отношение или были основателями компаний. Жээналиев считает, что по этому вопросу оценку дадут правоохранительные органы.

На прошлой неделе специальная депутатская комиссия в городе Ош признала 60% тротуаров, построенных семь месяцев назад, непригодными. Две компании, отвечающих за строительство этих объектов обязались построить их заново за два месяца, но уже качественно и согласно техническим нормам.

Причина в тонком цементном покрытии и в заросли травы. В предприятии Ошские городские дороги не согласны с заключением комиссии, но добавили, что им поручили отремонтировать заново тротуары.