Президент Садыр Жапаров не поддерживает введение налога на скот. Об этом сообщил руководитель администрации президента Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что инициированное депутатами парламента предложение о введении налога на домашний скот вызывает негативную реакцию в обществе.



По его словам, эту инициативу некоторые посчитали, как позицию государственной власти. Орунбеков отметил, что президент выступает за то, чтобы для фермеров и крестьян были созданы льготные условия. Он напомнил, что Жапаров в апреле прошлого года своим указом освободил от налогов на три года земли сельскохозяйственного назначения.

22 мая на сайте парламента вынесли на общественное обсуждение законопроект о введении налога на скот. Его инициатором является депутат Женишбек Токторбаев.



Согласно законопроекту, платить новый налог будут те, у которых в частной собственности более 40 голов овец и коз, трех голов коров и двух — лошадей. Сам налог составит на овец и коз 100 сомов в год, крупный рогатый скот и лошадей — 250 сомов.

Токторбаев предложил направлять поступившие средства в бюджет айыл окмоту и направлять их на решение вопросов местного значения, в частности на улучшение пастбищ и пастбищной инфраструктуры, обеспечение ветеринарных врачей, своевременную прививку животных и т.д.