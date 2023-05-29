В Баткенской области прошло открытие погранзастав «Ак-Сарай» и «Максат». Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.

Открытие новых пограничных застав приурочили ко дню пограничников, который отмечается 28 мая. На открытие застав приехал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В ведомстве добавили, что в построенных зданиях созданы все условия для пограничников.

«Есть комнаты для отдыха, тренировочный зал, фельдшерский пункт, летняя столовая, футбольное поле, парковочные места, баня», — говорится в сообщении.

Для сотрудников, у которых есть семьи также учли условия. Им предоставят служебное жилье с детской площадкой. В ГКНБ также сообщили, что кроме этого, были обновлены пограничные посты «Жаштык» и «Чон-Талаа», которые передали пограничникам.

Автор: Рустам Турсунбеков