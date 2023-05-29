В средней школе №16 имени С.Акбарова в Сузакском районе уволили и.о. директора и завуча из-за инцидента, в котором пострадал школьник от попадания фейерверка в лицо. Об этом сообщили в Минобразования.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время последнего звонка салют попал семикласснику в лицо. В результате мальчика госпитализировали с ожогом. Sputnik Кыргызстан со ссылкой на родственников школьника писал, что у мальчика теперь проблемы со зрением.

«Одиннадцатиклассники названной школы подходили к площадке, где проводилось торжество выпускников. Когда один из выпускников А.Ж. зажигал пиротехническое изделие, к нему подошёл семиклассник Ж.М., его никто звал. В результате лицо Ж.М. было обожжено. В настоящее время он находится в Джалал-Абадской городской больнице, ученик в хорошем состоянии», — рассказали в Минобразования.



В ведомстве добавили, что до этого проводили среди руководителей общеобразовательных организаций разъяснительные работы по недопущению использования пиротехнических изделий.

Ранее в этой же школе произошел скандал. 19 мая в сети распространилось видео, на котором школьницу заставили извиняться перед одноклассницей на коленях. В Минобразования сообщали, что по этому факту провели беседы с руководством школы и дали поручения по недостаткам в работе.