Президент Садыр Жапаров и глава кабмина Акылбек Жапаров 26 мая посетили предприятия ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» (БМЗ) и государственное предприятие «Бишкекский штамповочный завод» (БШЗ).



В пресс-службе главы государства сообщали, что они осмотрели промышленные территории заводов, простаивающие цеха и объекты предприятий.

На видео, которое опубликовало издание AKIpress, глава Кабмина рассказывает президенту истории объектов и говорит, что они находятся в плачевном состоянии.



«Остались только стены, внутри все разрушено, ни одного станка, ничего нет! […] На эти помещения сейчас 2 инвестора: из Китая для выпуска электромобилей и из Узбекистана (Джизака). Много лет назад инвесторы из Кореи приезжали сюда, хотели строить здесь, а не в Джизаке», — рассказывает он.



Садыр Жапаров в ответ говорит, что инвесторов из Кореи оттолкнули тогдашние кыргызские власти и спрашивает, хотят ли они вернутся. Глава Кабмина отвечает, что да.



Также, описывая один из простаивающих цехов, глава Кабмина говорит, что «там и без Бахмута* уже все разрушено».

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, осматривая одно из помещений удивляются плачевному состоянию заводов и говорит, что в этом замешаны главы заводов.

*Бахмут — это город в Донецкой области Украины, который сейчас практически полностью разрушен после полномасштабного вторжения России в Украину.