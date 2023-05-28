Президент Садыр Жапаров вместе со своей супругой Айгуль Жапаровой проголосовали на досрочных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу №26 Бишкека. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его словам, президент и первая леди проголосовали на избирательном участке №1053.

В досрочных выборах участвуют 30 кандидатов. Среди кандидатов — находящиеся под стражей фигуранты Кемпир-Абадского дела Равшан Джеенбеков, Ильгиз Сарылдык уулу (Шаменов) и Акыл Айтпаев. Также за кресло депутата парламента от Ленинского округа поборются бывший замсекретаря Совбеза Омурбек Суваналиев, экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу и бывший адвокат Садыра Жапарова Акин Токталиев.

Досрочные выборы по Ленинскому округу назначили, так как Жаныбек Абиров, который был депутатом от этого округа, 27 марта добровольно сдал свой мандат. В тот же день ЦИК приняла его заявление. Абиров решил сдать депутатский мандат после драки с его участием.