Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала золото на чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Астане. Она выступала в весовой категории до 62 кг.

Тыныбекова начала свое выступление со стадии четвертьфинала, где за 13 секунд уложила на лопатки узбекистанку Дильфузу Аимбетову, а в полуфинале в упорной борьбе одолела действующую чемпионку мира Ноноки Озаки из Японии со счетом 2:2.

В финале она уверенно победила Оркхон Пуревдорж из Монголии со счетом 9:5.