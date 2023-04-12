Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала золото на чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Астане. Она выступала в весовой категории до 62 кг.
Тыныбекова начала свое выступление со стадии четвертьфинала, где за 13 секунд уложила на лопатки узбекистанку Дильфузу Аимбетову, а в полуфинале в упорной борьбе одолела действующую чемпионку мира Ноноки Озаки из Японии со счетом 2:2.
В финале она уверенно победила Оркхон Пуревдорж из Монголии со счетом 9:5.
Таким образом Тыныбекова стала пятикратной чемпионкой Азии. Всего же у нее 10 медалей на взрослых чемпионатах Азии — пять золотых, три серебряные и две бронзовые.
Помимо этого Тыныбекова является двукратной чемпионкой мира, обладательницей серебряной медали Олимпийских игр в Токио, победительницей Азиатских игр и ряда других турниров.
Медаль Тыныбековой уже третья для кыргызстанских спортсменок на этом чемпионате Азии. Ранее Айпери Медет кызы (до 76 кг) завоевала серебро, а Калмира Билимбек кызы (до 59) — бронзу.
Ранее на этом же чемпионате сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление, завоевав семь медалей. Спортсмены взяли три золотых медали, одну серебряную и три бронзовых.
В общекомандном зачете кыргызстанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место, уступив первенство по количеству медалей сборной Ирана.