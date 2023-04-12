Арестованная по Кемпир-Абадкому делу экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова после шестимесячного заключения в СИЗО вернулась домой. Первомайский райсуд 12 апреля отпустил ее под домашний арест.

Правозащитница Азиза Абдирасулова, сопровождавшая Сооронкулову домой опубликовала на своей странице в Фейсбуке фотографию, на которой 90-летняя мама Сооронкуловой встречает ее по кыргызским обычаям – крутит над ее головой пиалу с водой.

Фото: Азиза Абдирасулова.

«Счастлив тот, у кого есть мама. Мать ради своего ребенка готова отдать сердце», – подписала она фотографию.

Согласно кыргызским традициям, когда человек приезжает издалека или выписывается из больницы вокруг его головы несколько раз вращают посуду с водой. Воду затем выливают, а пиалу кладут у входа в дом в перевернутом положении. Считается, что вода впитает весь негатив, защитит человека и дом от отрицательного влияния.