Двоих задержанных по делу о коррупции на «Кумторе» отпустили под домашний арест. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев во время своего отчета о работе за 2022 год.

Зулушев отметил, что было возбуждено четыре уголовных дела по ущербу государству, который составил 1 млрд 146 млн 449 тысячи сомов.

«Из этого ущерба возместили 830 млн 826 тысяч. Из четырех заключенных сотрудников двоих отпустили под домашний арест. Тенгиза Болтурука следователи допрашивают. Он отказывается давать показания по уплате ущерба государству. Возмещено более 80% ущерба. Следствие почти закончилось. Есть одна лишь причина затягивания дела — возмещение причиненного ущерба. Но мы дело скоро передадим в суд», — сказал Зулушев.

16 марта на заседании парламента, где рассматривали отчет депутатской комиссии по «Кумтору», заместительница генпрокурора Умуткан Конкубаева сообщала, что задержанные по делу о коррупции на «Кумторе» возместили 642 млн сомов.

Она также говорила, что расследуется четыре уголовных дела, по которым задержаны и находятся в СИЗО: бывший внешней управляющий «Кумтор» Тенгиз Болтурук, директор управления финансов компании Рысбек Токтогулов, бывший исполнительный директор компании Канат Курманов и некий Руслан Енгалычев.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил, что задержанные по делу «Кумтора» должны восстановить нанесенный государству ущерб, после чего суды могут рассмотреть им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом Жапаров сказал, комментируя нахождение в СИЗО Тенгиза Болтурука, который находится под стражей с сентября прошлого года.