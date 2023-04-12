Жогорку Кенеш 12 апреля принял проект закона «Об автомобильных дорогах» в третьем чтении. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Законопроект предусматривает госорганами создание, организацию и эксплуатацию платных дорог в стране, а также стимулирование инвесторов при их строительстве, реконструкции и управлении.

Во время обсуждения документа депутаты подняли вопросы развития внутренних дорог в регионах, строительства и реконструкции дорог республиканского значения.

Почему дороги хотят сделать платными?

В Минтрансе еще в 2019 году говорили, что республиканский бюджет не способен осилить ремонт и восстановление существующих в Кыргызстане автодорог.

Введя платные дороги, Минтранс хочет облегчить нагрузку на республиканский бюджет: деньги, получаемые с платных дорог, будут направлять на их ремонт и улучшение. Однако эти средства, по подсчетам ведомства, смогут обеспечить только 50% от общей потребности — Минтрансу все-равно придется обращаться к республиканскому бюджету.

Вторая причина ввода платных дорог — это займы, которые Кыргызстан брал на ремонт или восстановление крупных трасс страны.