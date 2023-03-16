Экс-глава Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова на своей странице в Facebook написала о том, чего добилась на посту главы ведомства. Она опубликовала свое заявление на следующий день после увольнения с поста.

К своим достижениям Кутманова относит «борьбу с порочной системой» внутри ведомства.

«Я внесла свой вклад в эту работу. Когда пришла в эту отрасль, то ужаснулась, как здесь все запущено и что здесь очень развита системная коррупция. И в первую очередь столкнулась с саботажем внутри ведомства — сотрудники стали блокировать изменения, потому что многие из них, много лет здесь работая, поневоле были втянуты в созданные коррупционные схемы», — написала Кутманова.

По её словам, решение создать это Министерство уже стало большим достижением для страны, ведь оно «отражает интересы народа Кыргызстана в настоящем и будущем».

Президент Садыр Жапаров снял Динару Кутманову с должности главы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора 15 марта. Она занимала эту должность с октября 2021 года — именно тогда создали это ведомство.

Критика в адрес Кутмановой

О причинах увольнения Кутмановой президент не сообщал. Исполнять обязанности главы ведомства он поручил Мелису Тургунбаеву. Парламент уже поддержал его кандидатуру.

На заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу 14 марта депутат Эмиль Токтошев высказывался в негативном ключе о работе Кутмановой на посту главы Минприроды. Он предлагал отделить от ведомства экологию, лесное хозяйство и природные ресурсы, так как у Кутмановой «не хватило бы сил управлять всеми».

Динара Кутманова ответила ему, что не боится тяжелой работы.

«Если бы все эти годы руководители нормально работали, не было бы этой ситуации в природных ресурсах. Я за год привела все в порядок. Каждая моя проверка, служебное расследование подкреплено документами. Моя работа останется в истории. Я получила все сферы, входящие в состав министерства, в дефиците, сдам с положительным сальдо. Выступают против меня те, кому не нравятся ревизии и проверки», — цитирует Кутманову 24.kg.

Токтошев не единственный депутат, который высказывался о работе Кутмановой. В феврале депутат Женишбек Токторбаев заявлял, что в ведомстве Кутманову называют ханышой.

«В министерстве вас называют “ханыша” либо “царица”. Поэтому я сейчас думаю, как к вам обратиться. Либо “уважаемый министр”, либо “уважаемая Динара Асиевна”, либо “ханыша”», — говорил депутат.После этого парламентарий сразу же задал вопрос о том, часто ли Кутманова ездит в командировки за свой счет. Кутманова ответила, что ездит в командировки за счет приглашающей стороны.

Чем известна Кутманова?

Фото со страницы Кутмановой на Facebook

Имя Кутмановой довольно часто упоминалось в связи со скандалом о введении внешнего управления на золоторудном руднике Кумтор.

Ее сын был среди тех, кто подал в суд на компанию «Кумтор голд компани» с требованием выплатить 261,7 млрд сомов в пользу государства за незаконное складирование отходов компании на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения. Октябрский суд Бишкека обязал «Кумтор голд компани» выплатить деньги.

«Кумтор голд компани» было дочерним предприятием канадской компании Centerra Gold Inc., разрабатывающей рудник. Именно решение суда привело к тому, что правительство Кыргызстана ввело внешнее управление на руднике.

В парламенте при обсуждении введения внешнего управления на руднике выступала именно Динара Кутманова и говорила, что у Кыргызстана есть все документы, которые доказывают причиненный ущерб экологии Кыргызстана со стороны канадской компании Centerra Gold Inc.

Позже рудник перешел в собственность Кыргызстана — при этом страна отказалась от своих акций в Centerra Gold Inc. и теперь сама должна будет проводить рекультивацию месторождения после окончания его разработки.

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