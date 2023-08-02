Независимые СМИ попадают под травлю не только анонимных провластных фейковых аккаунтов в соцсетях, но и собственных коллег из государственных медиа.

Независимые журналисты проводят расследования в отношении чиновников, уличают госСМИ в пропаганде, манипуляции общественным мнением и вещают о проблемах кыргызстанцев, о которых государственные медиа чаще всего умалчивают.

В ответ на это те публикуют сюжеты, в которых прозвали независимых журналистов «прозападными манипуляторами», которые видят в стране только негатив. Журналисты «Клоопа» изучили, как власти используют государственные медиа «Ала-Тоо 24» и УТРК для дискредитации независимых СМИ.