Национальный банк Кыргызстана снял ограничения по денежным переводам — теперь деньги можно получить в той валюте, в которой ее отправили. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе регулятора.

Такое постановление Нацбнак принял 26 июля 2023 года.

В регуляторе пояснили, что такое решение приняли в связи со стабилизацией ситуации на внутреннем валютном рынке страны, а также для «предотвращения возможных спекулятивных операций» с иностранной валютой.

Ограничение, согласно которому кыргызстанцы могли получать денежные переводы лишь в сомах и в валюте страны, откуда они поступили, Нацбанк ввел еще апреле 2022 года.