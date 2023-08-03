Власти Республики Таджикистан (РТ) освободили двух осужденных в Кыргызстане таджикистанцев — Абдурозика Абдукаххорова и Аскара Юнусова. В Кыргызстане их сначала приговорили к пожизненному заключению, но потом смягчили наказание на 20 лет лишения свободы и передали Душанбе для дальнейшего отбывания наказания в Таджикистане.



Таджикская служба «Радио Свобода» («Радио Озоди») пишет, что они покинули колонию в городе Худжанд 28 июля.

В интервью журналистам Абдукаххоров сообщил, что их с Аскаром Юнусовым оправдали и освободили «после долгих обращений в различные органы власти».

«Представители Генеральной прокуратуры РТ приехали в яванскую колонию и заявили, что президент Таджикистана своим указом освободил нас с Аскаром от дальнейшего отбывания наказания и снял с нас судимость. Мы благодарны за это, и очень рады, что вернулись к своим детям. Когда мы вышли за ворота тюрьмы, нам дали денег, чтобы мы могли без проблем добраться до дома», — рассказал он.



Абдурозик Абдукаххоров и Аскар Юнусов являются гражданами Таджикистана, но проживали в кыргызском селе Борбоддук – там через дорогу находится таджикская территория. Их задержали после вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской границе 2021 года. По данным «Радио Озоди», кыргызские следователи обнаружили в телефоне одного из них совместную фотографию с таджикскими пограничниками.



Сначала Лейлекский районный суд Баткенской области приговорил Абдукаххорова и Юнусова к пожизненному заключению, признав виновными по статьям «Преступления против мира» и «Мародерство». Однако позже суд смягчил приговор к 20 годам лишения свободы. В июне 2022 года стало известно, что их передали Таджикистану для дальнейшего отбывания наказания на территории республики.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Таджикистане при незаконном пересечении границы были задержаны 39 граждан Кыргызстана, которых приговорили к различным срокам лишения свободы. В начале 2022 года Институт омбудсмена обращался в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность экстрадиции из Таджикистана двух осужденных там кыргызстанцев — Ноомана Самадова и Сайдахмета Артикова — для их дальнейшего отбывания наказания в Кыргызстане. Обоих мужчин осудили за незаконное пересечение границы: первого на два года заключения, второго — на 18 лет.



В апрельском приграничном конфликте 2021 года погибли 36 кыргызстанцев, а ещё 154 пострадали. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.



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