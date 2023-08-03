Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров во время рабочей поездки в Иссык-Кульскую область дал старт разработке каменноугольного месторождения Жыргалан, которое не использовалось последние 12 лет. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Кабмина.

Месторождение вновь запустили по указу президента, который он подписал весной прошлого года.

По информации Кабмина, работа Жыргалана обеспечит жителей Каракола и близлежащих районов углем в зимний период. В Кабмине также считают, что возобновление работ снизит нагрузку на месторождение Кара-Кече, так как больше не придется перевозить уголь оттуда в Каракол.

Таким образом, затраты на перевозку угля сократятся, а значит и уголь для местных жителей станет дешевле. По данным Кабмина, зимой для снабжения города Каракол, Тюпского, Джети-Огузского и Ак-Суйского районов требуется 12 тысяч тонн угля.

Сейчас в Жыргалане добывается до 120 тонн угля в сутки. В Кабмине оценивают, что таких объемов хватит для полного обеспечения местного населения.