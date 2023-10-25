Представители медиасообщества и гражданского общества обратились в посольства США, стран Европейского союза, Швейцарии и Великобритании в Кыргызстане. В нем они просят не выдавать и не продлевать визы депутатам, поддержавшим законопроект об «иноагентах», а также членам их семей.



Поводом для обращения послужило принятие в Жогорку Кенеше законопроекта об «иноагентах».

«По оценкам международных и кыргызстанских правозащитных организаций, юристов и медиаэкспертов — это дискриминационный, карательный законопроект, который приведет к закрытию значительного числа некоммерческих организаций, независимых медиа, к репрессиям в отношении свободных журналистов, блогеров и простых пользователей социальных сетей. Законопроект приведет к значительному сужению демократического пространства в стране, он противоречит целому ряду взятых Кыргызстаном на себя международных обязательств», — говорится в обращении.



Авторы обращения просят диппредставительства западных стран рассмотреть вопрос об отказе в выдаче и продлении срока любых видов виз спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву, депутатке Надире Нарматовой, главе комитета по конституционному законодательству Чолпон Султанбековой и главе комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Суйунбеку Омурзакову, а также членам их семей.



«Мы считаем недопустимым, что депутаты, которые инициируют и продвигают законопроекты, ограничивающие права на свободу слова, мнений, объединения не только граждан Кыргызской Республики, но и иностранцев, в то же время не отказывают себе в посещении стран Европы и США, открытии там бизнеса, приобретении недвижимости, а также отправляют на обучение, отдых, для постоянного проживания своих детей и близких», — отмечают они.

Депутаты парламента на заседании 25 октября приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс. Проект закона инициировала группа из более 30 депутатов.



Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагают наказывать лишением свободы на 10 лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — заявляет, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

Однако с этим не согласны некоторые представители НКО, гражданские активисты, а также международные организации.



В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.

С критикой законопроекта также выступили ряд международных организаций, такие как Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch. Они призвали депутатов Жогорку Кенеша отозвать «крайне репрессивный законопроект». С такой же просьбой к депутатам обратились представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

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