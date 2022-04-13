Кабинет министров доверил Производственному предприятию «Нарын» строительство и гидроэлектростанции «Куланак» в Нарынской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

По их данным, установленная мощность ГЭС «Куланак» составит 100 МВт. Вместе со ГЭС, предприятие будет строить водохранилище и плотину. В Кабмине отметили, что предприятие займется строительством на собственные средства.

Планируется, что строительство «Куланак» займет четыре года, согласно проектно-сметной документации. Высота плотины составит 27 метра.

Проект строительства ГЭС «Куланак» разработала российская проектный институт «Ленгидропроект». В ведомстве добавили, что на реке Нарын есть возможности построить до 30 ГЭС суммарной мощностью до 6,2 ГВт.

По информации реестра Министерства юстиции, руководит «Производственном предприятием Нарын» Кутубай Мурзубаев. Согласно данным, предприятие занимается строительством жилых и не жилых зданий.

Кроме этого, по информации Минюста, Мурзубаев владеет стройкомпанией «Орион», в числе учредителей этой компании также значится Производственное предприятие «Нарын». Мурзубаев также руководит отелем «Орион Хотелс».

Само предприятие «Нарын», как и Мурзубаев ранее упоминались в расследовании «Клоопа» о незаконно выданных участках в парке имени Ататюрка.

Расследователи «Клоопа» выяснили, что к 2003 году предприятие «Нарын» построило 10 коттеджей и продал их богатым и влиятельным людям, включая успешного бизнесмена Болотбека Исахунова и Раимбека Мамырова — на тот момент, замгендиректора «Национальных электрических сетей Кыргызстана».

В том же году владельцы всех десяти домов попросили мэрию предоставить им право собственности на участки. И муниципалитет согласился.