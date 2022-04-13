Председателя Жаны-Жерского айылного кенеша Лейлекского района Саатбека Эгембердиева и главу Бешкентского айыл окмоту Бекжана Жалилова отпустили под домашний арест. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе Баткенского областного суда.

Эгембердиев и Жалилов фигурировали в расследовании журналиста Ыдырыса Исакова об «олигархе Бостонове».

В расследовании рассказали о том, что бывший глава Жаны-Жерского айыл окмоту в Лейлекском районе Турабай Бостонов приватизировал себе около 70 объектов в местности, а прокурор Баткенской области Нуркамал Набиев его «крышует».

В Генпрокуратуре 23 марта заявили, что по этому факту началась проверка информации о незаконных действиях Турабая Бостонова.

Однако прокуратура Баткенской области задержала не Бостонова, а тех, кто выступал против него – Эгембердиева, Жалилова и местного чиновника Акжола Абдуллаева. В надзорном органе сообщили, что их задержали по факту злоупотребления должностным положением.

25 марта в городе Раззаков прошел митинг в поддержку задержанных. Митингующие требовали освободить чиновников, провести расследование и уволить областного прокурора Нуркамала Набиева. 27 марта Генпрокуратура сообщила, что Набиева освободили от занимаемой должности.

По их данным, решение было принято по результатам проверки, начатой после расследования журналиста Исакова о Бостонове.

О том, что Бостонов незаконно приватизировал себе объекты в Лейлекском районе говорили и в парламенте. На заседании Жогорку Кенеша 17 марта депутат Балбак Тулобаев заявил, что ему звонят местные жители и жалуются на «олигарха Бостонова», который присвоил себе земли в селах Арка и Достук.

Журналисты издания «ПолитКлиника» в августе 2021 года выяснили, что семья Бостонова владела заправочными станциями в селе Арка. У его родственников было больше всего заправок среди местных чиновников.

По данным журналистов, только сыну Бостонова Конурбаю принадлежали три заправки.