Президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook призвал СМИ и блогеров не распространять фейковую информацию о конфликте на кыргызско-таджикской границе и войне в Украине. По его словам, в Кыргызстане нет никаких ограничений прав и свобод граждан, однако журналисты не должны «усугублять ситуацию и провоцировать ссору между двумя народами».

«У нас в стране каждый может говорить все, что захочет и может выходить на различные акции. Ограничений никаких нет.

Но я бы просил об одном журналистов и тех, кто считает себя блогерами. Когда дело касается конфликтных вопросов с соседними государствами, не позволяйте себе распространять различные видео- и фотоматериалы, искажающие информацию и оскорбляющие лидеров этих стран. Это не соответствует морально-этическим нормам», – написал президент.

Жапаров также отметил, что в Кыргызстане есть проблемы на границах с соседними странами, которые не решаются на протяжении 30 лет и требуют большой осторожности и предусмотрительности.

«Ведутся переговоры. Есть много неописанных километров. Это займет время. Даст Бог, я намерен решить этот вопрос до конца своего президентства», – пообещал президент.

Он призвал не распространять ложную информацию, прикрываясь свободой слова, и напомнил о ситуации, когда якобы журналисты и фейковые аккаунты писали о том, что Кыргызстан обеспечивал Украину военной техникой.

«Месяц назад под фейковым аккаунтом распространяли информацию о том, что Кыргызстан якобы начал переправлять в Украину тяжелую военную технику и солдат. Были и граждане, через официальные СМИ распространяющие такую информацию. Во-первых, стыдно так делать. Во-вторых, Кыргызстан [СМИ] представляют мировому сообществу в ложном свете. Если хотите быть оппозицией, то будьте ею лично мне, оставьте страну в покое. Не играйте с войной», – заключил президент.

Война в Украине и запреты на митинги

В Украине продолжается полномасштабное вторжение российских войск. Кыргызстанцы выходили на мирные акции за установление мира в Украине.

Жапаров в своём посте утверждает, что каждый гражданин может без ограничений выходить на акции, однако это не так.

Все четыре райсуда Бишкека запретили проводить до 1 июля все мирные собрания, митинги и акции о войне России и Украины. В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщали, что Бишкекский горсуд поддержал 2 апреля решение Первомайского районного суда о запрете проведения митингов на территории района, за исключением парка им. М. Горького.

В Бишкеке, в сквере имени Максима Горького 2 апреля прошёл митинг «против Путинизма». Гражданские активисты планировали устроить мирный марш до российского посольства. При этом модераторы митинга предупредили участников о возможных задержаниях в виду вынесенного неконституционного решения суда о запрете проведения митингов.

Президент Садыр Жапаров 1 апреля у себя на странице в Facebook сделал обращение на фоне предстоящего антивоенного митинга против «путинизма». Он отметил, что никто не имеет права «ломиться» к двери посольств и «поднимать шум».

Он добавил, что в сквере Горького можно проводить любые мероприятия 24/7. Однако, несмотря на это, милиционеры задержали участников акции и повезли их в УВД.

Читать еще: Милиция задержала участников митинга против «Путинизма» (хотя это противоречит Конституции)

Конфликт на границе

На кыргызско-таджикской границе недавно снова произошла перестрелка. Из-за неописанных участков границ там довольно часто происходят конфликты, которые перерастают в столкновения между жителями двух стран и пограничниками.

Погранслужба Кыргызстана 11 апреля сообщила, что военнослужащие Таджикистана применили оружие. По их данным, трое таджикских военнослужащих не выполнили требования кыргызских коллег и пересекли границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь примерно на 20 метров.

В пресс-службе Минздрава 13 апреля сообщили, что в результате перестрелки на границе пострадали два человека — пограничник и гражданский.

Также известно, что из области на утро 13 апреля эвакуировали 644 местных жителя, 345 из них – дети.

МЧС развернуло 13 временных пунктов в Баткенской области на 1 700 мест.

Позже главы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана встретились и договорились проконтролировать отвод дополнительных войск в пункты постоянной дислокации и провести встречи делегаций двух стран на месте произошедшего инцидента.

Читать еще: Таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим, село Достук обстреляли из минометов – Погранслужба