В Джалал-Абадской области нашли подпольные казино. По данным ГКНБ, в покровительстве казино подозреваются сотрудники правоохранительных органов.

Подпольные казино выявили в городе Джалал-Абад и в Сузакском районе по уголовному делу по статье «Незаконная предпринимательская деятельность».

«17 марта 2023 года задержаны отдельные организаторы и администраторы подпольных заведений, ежемесячный оборот каждого заведения составлял более одного миллиона сомов. В кассах подпольных заведений обнаружены более 200 тысяч сом от незаконной деятельности в период за один день», — сообщили в ГКНБ.

Казино работали под видом компьютерных клубов. Конфискованы около 40 компьютеров, с программными обеспечениями, выполнявших роль игровых автоматов.

Также задержаны 30 посетителей, с которыми провели профилактические беседы.

«По уголовному делу назначены налоговые проверки и экспертизы. В причастности к покровительству подпольных заведений подозреваются отдельные сотрудники правоохранительных органов области», — добавили в Госкомитете.

Казино в Кыргызстане

В Кыргызстане деятельность казино запретили в 2012 году. В 2015 году запретили работу тотализаторов и букмекеров. Однако с тех пор правоохранители не раз находили подпольные игорные заведения.

В 2021 году президент Садыр Жапаров выступил с идей вновь разрешить работу казино в Кыргызстане. А глава Кабмина Акылбек Жапаров его поддержал.

В июне 2022 года, парламент с пятой попытки разрешил работу казино в стране. Согласно закону, клиентами игорных заведений не могут быть граждане Кыргызстана, а также недееспособные или не достигшие 21 года иностранцы.