Житель Ошской области Мамиржон Ташматов пожаловался на то, что бойцы спецназа ГКНБ сломали ему челюсть, и он уже третий год не может добиться наказания для виновных. Об этом он рассказал изданию 24.kg

По его словам, инцидент произошел 31 декабря 2020 года. Ташматов утверждает, что в тот день возвращался домой и увидел группу людей.

«Оказалось, что в одном из домов на этой улице спецназ проводил обыск. Я стоял, как и все, в толпе. Потом один из спецназовцев завел меня в этот дом. Там меня сотрудники в масках избили автоматами и сломали мне челюсть, выбили зуб. Я не понял, за что меня избили», — рассказал пострадавший.

По его словам, после избиения он обращался с жалобой в Военную прокуратуру Ошского гарнизона. Однако в марте 2022 года расследование дела приостановили из-за того, что следователи не смогли найти подозреваемых.

Ташматов уже писал обращения президенту Садыру Жапарову, Генпрокурору Курманкулу Зулушеву и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой привлечь к ответственности причастных к его избиению, а также возместить ему моральную и материальную компенсации.