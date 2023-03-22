Кабинет министров запретил вывозить драгметаллы и сырье с их содержанием из страны объемом более 500 килограммов. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Кабмина.

Такое решение приняли для защиты и развития отечественной ювелирной отрасли. Решение вступит в силу через семь дней со дня официального опубликования. Ограничения будут действовать в течение шести месяцев.

В Кыргызстане не раз происходили скандалы из-за продажи драгметаллов, в частности золота, в другие страны. Один из таких произошел, когда власти Кыргызстана не хотели рассказывать кому они продали 19 тонн кыргызского золота якобы из-за мер безопасности.

Однако пользователи журналисты выяснили, что страной-покупательницей оказалась Швейцария. Несколько депутатов парламента потребовали создать специальную комиссию для изучения продажи золота и деятельности главного золотодобывающего предприятия страны — «Кумтора».

Однако в одном из интервью президент Садыр Жапаров заявил, что «на сегодняшний день добыто столько золота и хранится в Нацбанке, сколько не добывалось за всю историю». Официальная представительница Нацбанка Аида Карабаева в феврале 2023 года сообщила, что в распоряжении регулятора находится 46,7 тонн золота.