Директоров школ Бишкека могут уволить за принуждение родителей приобретать школьную спецформу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В чем дело?

Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сообщила, что администрации некоторых школ заставляют родителей покупать спецформу за 8 тысяч сомов. Некоторые школы, по ее словам, заставляют заказывать форму на пошив.

«Пандемия показала, что на качество образования детей влияет не спецформа, а профессионализм учителей. Более того, все те формы, которые поставляли в школы бордовых и иных цветов с жилетами, были некачественными, неудобными, много было синтетики. Родители пишут, что из-за высоких цен на канцтовары и продукты, покупать спецформу нет денег, дети будут донашивать что есть», – написала она.

Турдубекова напомнила, что Министерство образования и науки и мэрия Бишкека не обязывали родителей в 2022 году приобретать спецформу.

Она также подчеркнула, что родители просят оставить для детей в школах деловой стиль одежды и не принуждать их к покупке формы из-за кризисной ситуации, сложившейся после пандемии.

Что говорят в мэрии?

В мэрии Бишкека же сообщают, что согласно закону, школьная форма в общеобразовательных организациях носит «классический характер» – то есть белый верх и тёмный низ.

Иной формы, по данным муниципалитета, на территории города не вводилось.

«В случае выявления конкретных фактов принуждения к приобретению школьной формы со стороны общеобразовательных организаций, в отношении директоров будут приняты меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности», – предупредили в мэрии.