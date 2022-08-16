Агентство США по международному развитию (USAID) передало Кыргызстану медицинское оборудование на 15 млн сомов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По их данным, оборудование разместили в «ведущих больницах» республики.

В организации отметили, что Национальный госпиталь получил высокотехнологичный мобильный видеобронхоскоп, позволяющий выполнять диагностические и лечебные манипуляции в верхних дыхательных путях пациентов.

Чуйская областная больница получила мобильный рентген-аппарат, позволяющий проводить диагностику в стесненных условиях. А Ошской городской больнице передали специальные дезинфекционные камеры для обработки белья и принадлежностей пациентов.

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