Российский альпинист сорвался с горы, спускаясь с пика Учитель в ущелье Ала-Арча Аламудунского района. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.
По их данным, 14 августа два гражданина России совершали спуск, но один из них сорвался с горы. В тот же день, на место происшествия были привлечены 6 сотрудников спасательного отряда «Эдельвейс». Спустить тело умершего альпиниста им удалось только сегодня, 16 августа.
Тело передали сотрудникам МВД.
Ранее представитель федерации альпинизма в Кыргызстане Руслан Нурлан сообщил на своей странице Instagram, что два альпиниста из Москвы самостоятельно решили взойти на пик Учитель. По его словам, на спуске они решили сократить путь и направились на осыпной склон в кулуаре.
Альпинист отметил, что сам склон «опасен наличием льда чуть ниже, выскочив на который, остановиться уже почти невозможно».
«Когда мы поднялись к месту несчастного случая, пострадавший был еще жив. Умер он позже, во время спуска, когда окончательно стемнело. Подошедший доктор, после проведения реанимационных мероприятий, констатировал смерть», – сказал он.
Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.
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