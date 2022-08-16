Из госпредприятия «Кыргызаэронавигация» на протяжении трех лет незаконно списали более $1 млн. Информацию об этом журналистке «Клоопа» подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В надзорном органе сообщили, что по факту завели уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций». По версии следствия, недостачу обнаружили при реорганизации структуры «Кыргызаэронавигация» и подготовки отчета за первый квартал 2022 года.

«Обнаружили, что на балансе предприятия отражена сумма в $180 тысяч как убыток от курсовой разницы. По версии следствия, эти деньги вывели с банковского счета – обналичили через кассовый чек, а в кассу предприятия они не попали», – сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе сообщили, что таким образом в 2019 году с банковского счета сняли $150 тысяч, еще $190 тысяч вывели через кассу предприятия.

«В 2021 году списали $698 тысяч, как курсовую разницу, в январе 2022 года сняли еще $180 тысяч», — сообщили в Генпрокуратуре.